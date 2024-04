Quick tip! React useToggle Hook

Here's a useful react hook for situations where you have to keep track of the state of a dialog, popup, etc.:

import { useState } from "react"; export default (value) => { const [state, setState] = useState(value); const setStateActive = () => { setState(true); }; const setStateInactive = () => { setState(false); }; return [state, setStateActive, setStateInactive]; };

Usage:

const SomeComponent = () => { const [isDeleteDialogOpen, openDeleteDialog, closeDeleteDialog] = useToggle(false); return ( <> <Button onClick={openDeleteDialog}>Open Delete Dialog</Button> <Dialog isOpen={isDeleteDialogOpen} onClose={closeDeleteDialog}></Dialog> </> ); };

This is post 021 of #100DaysToOffload.

